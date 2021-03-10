Протестующие оккупировали три театра во Франции, требуя снятия ограничений из-за COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французские студенты, актеры, а также другие работники культуры организовали пикеты около трех крупных театров страны, выступая с требованиями снять ограничения на работу культурных учреждений, которые были закрыты из-за распространения коронавируса.

Как передает радио France Info, один из пикетов организовали в театре «Одеон» еще в минувший четверг, 4 марта. Позже акция распространилась на театр «Коллин» на востоке Парижа, где около 30 студентов зашли в здание с плакатами «Культура умирает, поколение под угрозой» и «Нужно открываться». Некоторые расположились у входа в здание. Похожая акция началась в Национальном театре Страсбурга.

Радиостанция сообщает, что костяк протеста представляют студенты Высшей школы драматического искусства (Esad), Национальной консерватории драматического искусства (CNSAD), и Школы театра-студии «Аньер». Однако профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) также публиковала призывы «продолжать оккупацию» театров.

Напомним, жесткие ограничительные меры во Франции действуют еще с осени прошлого года, а после Нового года ограничения стали еще жестче. Организации, учреждения и предприятия перевели большинство своих сотрудников на дистанционный режим работы, появляться на рабочем месте им разрешено не чаще одного раза в неделю. Театры, музеи и другие культурные учреждения закрыты еще с конца октября.