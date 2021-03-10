Путин: Россия не будет искусственно удерживать своих граждан внутри страны

Владимир Путин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия не собирается искусственно удерживать своих граждан внутри страны, однако россиянам стоит учитывать непростую ситуацию с коронавирусной инфекцией в других странах. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Мы, безусловно, своих граждан держать не должны и не будем этого делать, тех наших граждан, которые хотели бы провести отпуск, отдохнуть летом за рубежом», - сказал российский лидер на совещании с членами правительства.

Путин отметил, что ситуация в странах, которые являются традиционным местом отдыха российских туристов, ситуация с коронавирусной инфекцией непростая, «если не сказать сложная». В качестве примера глава государства привел страны южной Европы, подчеркнув, что ситуация с COVID-19 там не улучшается.

Путин обратил внимание на вопрос внутреннего туризма, однако отметил, что данную задачу решить быстро не получится, поскольку этот вопрос требует времени, инвестиций и поддержки государства на развитие инфраструктуры.

«С повестки дня не снимается задача развития внутреннего туризма. Нужно сделать все, чтобы условия для тех наших граждан, которые хотят отдохнуть в нашей стране, создавались», - заявил президент.