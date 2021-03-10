Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 3,4% с 1 апреля 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

Социальные пенсии в России проиндексируют на 3,4 процента с 1 апреля текущего года. Таким образом средний размер выплат достигнет 10 183 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Как уточнили в ведомстве, размер индексации пенсий в текущем году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за прошлый год, который составлял 9 308 рублей, к аналогичной величине за 2019 год - 9 002 рубля.

В ведомстве заявили, что соответствующий проект постановления правительства подготовлен Министерством труда и размещен на общественное обсуждение.

«В соответствии с действующим законодательством, индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год», - говорится в сообщении министерства.

Напомним, накануне глава Минтруда Антон Котяков заявил, что ведомство подготовило ряд предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. Правительство уже передало их в администрацию президента России. По его словам, обсуждение данного вопроса в ближайшее время даст определенный результат.