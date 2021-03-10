Ученые предупредили об угрозе третьей волны коронавируса в Европе Фото: REUTERS

В скором времени в Европу может прийти третья волна коронавируса. При этом, если не будет привито достаточное число людей, то новые ограничения введут уже осенью.

- В Германии я вижу, что третья волна уже началась. И это вызывает особое беспокойство. Так что мы должны привить как можно больше людей за наиболее короткое время, иначе мы получим больше серьезных заболевших, чем мы сможем справиться, - заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер, выступая на пресс-конференции.

Он также напомнил, что наиболее действенными мерами борьбы с коронавирусом остаются ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Кроме того, европейским странам необходимо наращивать темпы вакцинации.

Если ситуация выйдет из-под контроля, то уже осенью в Германии и других европейских странах вернут ограничения по коронавирусу.

Ранее о третьей волне COVID-19 говорила и канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, особое беспокойство вызывает тот факт, что в стране может начать распространяться новый южноафриканский штамм коронавируса.