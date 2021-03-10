Польша обвинила высланного российского консула в несоблюдении самоизоляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский генеральный консул в Познани, объявленный Польшей в феврале персоной нон грата, был болен коронавирусной инфекцией и не соблюдал режим самоизоляции. Такое заявление сделал пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын.

Напомним, в феврале российского консула в Познани объявили персоной нон-грата в ответ на аналогичные действия в отношении его польского коллеги в Санкт-Петербурге, который принимал участие в несанкционированной уличной акции.

«Высланный из Польши российский консул был заражен коронавирусом, и все же он принимал участие во встречах и появлялся в общественных местах», - приводит агентство РАР слова пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши.

По информации Польского телевидения, российский дипломат получил результат положительного теста на коронавирус 21 января, а за три дня до этого наличие COVID-19 подтвердилось у его супруги.