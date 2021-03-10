Народная милиция ЛНР опровергла информацию о начавшихся боях в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) опровергла сообщения о начавшихся боях в Донбассе.

Напомним, ранее бывший официальный представитель ополчения Андрей Марочко заявил о начале боев. По его словам, возобновились бои между бойцами Вооруженных сил Украины и Народной милицией ЛНР в поселке Михайловка (Золотое-5).

Как уточнили в Народной милиции ЛНР, по данным наблюдателей представительства самопровозглашённой республики, с начала суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ, которые подвергли обстрелу район поселка Михайловка (Золотое-5) из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, выпустив 5 гранат. По данным Народной милиции, жертв среди мирного населения, а также разрушений домов и гражданской инфраструктуры не отмечено.

«Данный факт нарушения комплекса дополнительных мер боевиками ВСУ, свидетельствующий о неспособности украинского командования обеспечить соблюдение режима прекращения огня, в оперативном порядке доведен представителям украинской стороны», - говорится в заявлении.

В то же время Офис президента Украины заявил, что режим тишины в Донбассе все чаще нарушается со стороны противника.