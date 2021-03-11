Выручка цветочных, ювелирных и кондитерских магазинов Москвы выросла в несколько раз

Празднование Международного женского дня позволило цветочным, ювелирным, парфюмерным и кондитерским магазинам Москвы увеличить свою выручку более чем в 10 раз.

«Подготовку к Международному женскому дню москвичи начали еще за неделю до праздника, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - В результате, 1 марта выручка цветочных магазинов и баз достигла 55,8 миллиона рублей, что в 2,1 раза выше оборотов предыдущего понедельника, 22 февраля. Непосредственно 8 марта выручка составила уже 316,1 миллиона рублей, что по сравнению с 1 марта больше в 5,6 раза и в 12 раз, чем 22 февраля. Среднесуточные обороты специализированных цветочных магазинов без учета цветочных баз на неделе с 1 по 7 марта составили 79,1 миллиона рублей, что в 3,7 раза больше, чем было неделей ранее - 21,3 миллиона рублей».

Кроме букетов, москвички получали в подарок и ювелирные украшения.

«Если с 22 по 28 февраля среднесуточный оборот ювелирных магазинов составлял 179,3 миллиона рублей, то с 1 по 7 марта показатель вырос в 2,3 раза - до 404,7 миллиона рублей», - отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

При этом больше всего горожане потратили на ювелирные подарки 7 марта. Продажи подскочили также у магазинов косметики и парфюмерии - на 62% с 1 по 7 марта по сравнению с неделей 22 - 28 февраля.

«Самая большая выручка на предпраздничной неделе была зафиксирована 4 и 5 марта - 559,2 и 535,2 миллиона рублей соответственно», - рассказал директор Аналитического центра Москвы Максим Иванов.

Помимо этого, накануне 8 Марта вдвое поднялась выручка и у магазинов, торгующих кондитерскими товарами и шоколадом.