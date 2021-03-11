За год пандемии коронавирусом в мире заболели 118 миллионов человек Фото: Иван МАКЕЕВ

За год пандемии коронавируса в мире covid-19 заразились почти 118 миллионов человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса и портала Worldometer.

Так, по состоянию на 10 марта 2021 года на планете ковид был выявлен у 117 845 876 человек. Из них 2 615 190 пациентов скончались от инфекции и вызванных осложнений. Больше всего случаев заражений приходит на США, Индию и Бразилию.

Стоит отметить, что ровно год назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку covid-19 пандемией.