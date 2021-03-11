Мария Захарова процитировала Опру Уинфри в ответ на заявление Twitter Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась о том, что компания Twitter заявила о беспокойстве блокировки Роскомнадзором за присутствие в социальной сети неприемлемой информации.

По ее мнению, компании не мешало бы "завести блокнот своих цифровых подвигов".

- Здесь так и просится видео с Опрой Уинфри (американская актриса), которая после минутной паузы произносит: «What?..». Это в том же Twitter заявили, который пару месяцев назад заблокировал Президента США (Дональда Трампа), или в другом? Надо бы им завести блокнот своих цифровых подвигов, а то складывается впечатление, что оперативной памяти на сервере не хватает. Вот и выдает компания в результате сбоя системы обеспокоенность тем, чем сама же и занимается, - написала Захарова в своем посте в Фейсбук.