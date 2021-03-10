Роскомнадзор против Твиттера: за что замедлили работу соцсети и могут ли ее заблокировать в России

С 10 марта Twitter должен работать медленнее Фото: REUTERS

«В отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств.» Такое сообщение Роскомнадзор опубликовал в среду утром на своем сайте.

Как сообщает Роскомнадзор, вот уже четыре года ведомство добивается, чтобы соцсеть удаляла опасный контент – призывы к самоубийствам, детскую порнографию, информацию о наркотиках. Роскомнадзор направлял Твиттеру 28 тысяч требований, но по сей день больше 3000 материалов с запрещенной информацией остаются не удаленными.

Что сделал каждый пользователь Твиттера, услышав новость о замедлении? Все верно - полез в Твиттер посмотреть, как это замедление работает. Вот и я полез. И... никаких изменений не заметил. Утром 10 марта моя твиттерная лента жила своей обычной жизнью: Илон Маск постил фотки с семьей, официальный аккаунт футбольного клуба «Барселона» вяло напоминал о вечернем матче, группа Iron Maiden анонсировала гастроли на лето 2022 года (надо же, какие оптимисты). Разве что видео грузилось медленнее обычного. И так - на каждом из трех смартфонов, с которых я заходил в соцсеть. Хотя я видел сообщения в интернете о том, что у других пользователей Твиттера на мобильных плохо грузилось не только видео, но и картинки.

Но стоило мне переключиться с мобильного интернета на WiFi, все заработало безупречно. Как и на стационарном компьютере, который работает от модема – все видео в Твиттере грузятся без перебоев.

На деле Twitter продолжил работу на прежней скорости. Фото: REUTERS

В общем, реализовать угрозу если и удалось, то пока не полностью. Насколько вообще технически возможно замедлить работу сервиса? С этим вопросом мы обратились к Карену Казаряну, генеральному директору Института исследований интернета.

- Замедлить работу сайта или приложения на мобильных сетях можно, - говорит Карен Казарян. - Для этого Роскомнадзор обращается к мобильным операторам с требованием о замедлении работы сервиса. Технически это происходит так же, как и блокировка. Оборудование, стоящее на сетях сотовой связи, фиксирует запрос к определенному ресурсу, и ограничивает трафик. А вот у провайдеров, которые предоставляют услуги проводного интернета, сеть работает по-другому. И даже если Роскомнадзор потребует у них замедлить работу Твиттера, то при всем желании большинство российских провайдеров чисто технически не способны это исполнить.

- Могут ли Твиттер заблокировать, если он продолжит игнорировать требования Роскомнадзора?

- Вообще-то закон 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», на который ссылается Роскомнадзор в своем сообщении, не предполагает замедления работы сайтов. Поэтому, если Твиттер действительно отказывается удалять запрещенный контент, то по этому закону он и должен быть заблокирован. На мой взгляд, все это - серьезное предупреждение для Твиттера, попытка надавить на него и заставить выполнять требования Роскомнадзора. Ведомство демонстрирует, что может грозить соцсети, если она отказывается исполнять российские законы.

НАША СПРАВКА

На данный момент Twitter – наименее популярная социальная сеть в России. По данным Brand Analytics, в Твиттере всего 690 тысяч активных авторов – это в 62 раза меньше, чем в Инстаграме. 60,3% пользователей Твиттера в России – мужчины, 39,7% - женщины.

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