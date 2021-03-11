Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин подписал Указ о ранжировании выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь выплаты будут зависеть от среднедушевого дохода семьи.

Таким образом, размер пособий может составлять от 50 до 100 процентов от прожиточного минимума. В случае, если при назначении выплат доходы все равно не дотягивают до прожиточного минимума, то их размер будет повышаться.