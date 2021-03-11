В Госдуму внесли проект закона о штрафах за высадку из транспорта детей-безбилетников

В России группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с вице-спикером Игорем Лебедевым и сенатор Сергей Леонов вносят в Государственную думу проект закона о введении административных штрафов для водителей и кондукторов общественного транспорта, а также представителей перевозчика за принудительную высадку безбилетников моложе 16 лет. Текст и пояснительные материалы в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

Ранее сообщалось, что с 7 марта 2021 года в стране начал действовать запрет на высадку пассажиров из общественного транспорта младше 16 лет за неоплаченный проезд без сопровождения взрослых.