Японский политолог призвал заблокировать Южные Курилы Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Японии следует показать свою «готовность и способность» заблокировать проливы между материковой Россией и Южными Курилами, чтобы решить территориальный вопрос. Такое мнение в четверг, 11 марта, выразил японский политолог, бывший дипломат Акио Каватао в статье на сайте Newsweek Japan.

По его словам, японское правительство должно заблокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский) – основные маршруты снабжения и между материковой частью России, и четырьмя Курилами.

- Токио не надо торопиться с решением курильского вопроса. Следует дождаться, когда российская национальная мощь снизится, как в 1990-е годы. Нужно собраться и настроить себя на долгое решение вопроса. Но уже сейчас мы можем разрушить главную предпосылку позиции России и показать миру, что Ялтинское соглашение само по себе не определяет изменения границ между двумя странами, - отмечает политолог.

Акио Каватао отметил, что лучше «соблюдать спокойствие и хладнокровие» и «излишнего ажиотажа» в прессе.

Напомним, отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не подписанного после Второй мировой войны. Основное препятствие здесь – вопрос принадлежности Южных Курил, на которые Япония претендует со ссылкой на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция российской стороны заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.