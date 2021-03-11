Житель Германии прилетел с семьей в Россию ради вакцинации «Спутником V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель ФРГ Штефан Хайлеман со своей женой и детьми прилетел в российскую столицу, чтобы привиться вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной центром имени Гамалеи. Об этом в четверг, 11 марта, пишет немецкое издание Focus.

Вакцинацию российским препаратом немец и его семья прошли в московском ГУМе. Хайлеман отметил, что здесь не нужно предварительно записываться на вакцинацию, а очередь на прививку была совсем не большой.

- Российская вакцина, по моему мнению, является лучшей из всех существующих на сегодняшний день, - отметил житель Германии.

Штефан Хайлеман сообщил о небольших побочных эффектах после прививки «Спутником V». По его словам, он почувствовал себя разбитым и отметил повышенную температуру, но уже на следующий день это признаки прошли. Немец также отметил, что жизнь в России «намного приятнее, чем в ФРГ», ведь в стране открыты все магазины и рестораны, и можно свободно передвигаться по улицам.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи заняла второе место среди вакцин по числу одобривших применение государств.