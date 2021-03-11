В истории США 2020 года стал самым смертоносным из-за коронавируса

Регулятор США назвал 2020 год самым смертоносным из-за коронавируса Фото: REUTERS

Минувший 2020 года стал самым смертоносным за всю историю США из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 11 марта, сообщило издание Politico, ссылаясь на данные американских федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний.

По информации, представленной регулятором Штатов, примерно 400 тысяч жителей страны стали жертвами коронавирусной инфекции в 2020 года. Это обеспечило рост общего количества смертей на территории США на 15%.

- Коронавирусная инфекция стала третьей по частоте причиной смерти американцев в том году, уступив место только сердечно-сосудистым заболеваниям и раку, - говорится в материале.

В соответствии с данным университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Штатах коронавирусом заболели свыше 29 миллионов местных жителей, более 529 тысяч умерли из-за заболевания или осложнений после него.

Напомним, в России заболеваемость COVID-19 идет на спад: вчера в стране выявлено минимальное с 1 октября 2020 года число новых заражённых. Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 4,35 миллиона инфицированных.