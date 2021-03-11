Минздрав Южной Осетии запросил у России вакцину «Спутник V» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство здравоохранения Южной Осетии запросило у России партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной российским научным центром имени Гамалеи. Об этом в четверг, 11 марта, сообщил в ходе беседы с журналистами исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Георгий Тотчиев.

И.о. главы ведомства отметил, что пока что Южная Осетия запросила у российской стороны 1,5 тысяч доз препарата от коронавируса.

- По мере их расходования будем запрашивать еще. В настоящее время у нас есть все условия, необходимые для хранения российской вакцины, - отметил Георгий Тотчиев в интервью изданию Sputnik Южная Осетия.

Он добавил, что вопрос поставки вакцины «Спутник V» на территорию республики может быть решен в течение двух-трех ближайших недель.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что житель Германии со своей семьей прилетели в Москву, чтобы пройти вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Прививки иностранцам успешно сделали, а они поделились своими впечатлениями о жизни в России во время пандемии.