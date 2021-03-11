Синоптики пообещали погоду «миллион на миллион» в Москве 11 марта 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этот четверг жителей российской столицы ожидает погода «миллион на миллион», то есть малооблачная и солнечная, без осадков. Об этом 11 марта сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

- Погода миллион на миллион. В авиации это означает идеальную видимость. Есть одно хорошее изменение — ветры свернут с северных румбов на юго-западные и по скорости будут минимальными, - сообщил синоптик в интервью изданию РИА Новости.

Днем температура воздуха в Москве достигнут минус шести-восьми градусов по Цельсию, а в Московской области составит около минус десяти градусов. Это на восемь-девять градусов ниже нормы для марта и соответствует климатическим показателям января. Атмосферное давление падает и к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба.

Как сообщал сайт kp.ru, ночь с 9 на 10 марта текущего года на территории Москвы стала самой холодной с начала весны 2020 года и с момента окончания Второй мировой войны. Столбик термометра в столице опустился до минус 20,7 градуса по Цельсию.