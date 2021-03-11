В России подарки женщинам на 8 марта вышли почти в 5 раз дороже, чем у мужчин на 23 февраля

В России подарки на 8 марта оказались в 5 раз дороже подарков на 23 февраля Фото: Мария ЛЕНЦ

Средняя стоимость популярных подарков женщинам на 8 марта составила 2 630 рублей, мужчинам на 23 февраля — 575 рублей. Об этом рассказали аналитики IТ-компании "Эвотор" по результатам исследования.

Самым популярным подарком женщинам оказались цветы, пишет ТАСС. С 2 по 8 марта среднее число покупок в цветочных магазинах увеличилось в 3,9 раза по сравнению с предыдущей неделей. Средняя цена букета составила 2 630 рублей, что на 52% больше аналогичного показателя неделей ранее.

Лидером подарков ко Дню защитника Отечества стали носки, чье число покупок в праздничную неделю выросло в 1,5 раза. Средняя стоимость подарка составила 575 рублей.

Кроме того, женщинам часто дарили ювелирные украшения, нижнее белье и косметику. Мужчины же, кроме носков, получали в подарок средства для бритья.

Ранее россияне назвали самые популярные подарки на 8 марта и 23 февраля. Наиболее популярными подарками женщинам стали косметика и парфюмерия. Россиянки же собирались дарить своим возлюбленным одежду, уходовую косметику и алкоголь.