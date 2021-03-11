В Эстонии ввели жесткие карантинные меры

Эстонское правительство ввело в стране жесткие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 11 марта, эстонское правительство ввело жесткие карантинные ограничения из-за распространения коронавируса. Меры будут действовать до 11 апреля, передает пресс-служба местного правительства.

С этого дня по всей Эстонии учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения. Исключение — ученики с особыми потребностями. Родителям дошкольников рекомендовали не водить ребят в детский сад без крайней необходимости.

Кроме того, были закрыты все предприятия розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов, магазинов оптики и других мест, где продаются товары первой необходимости. Выдавать товары будут только на улицы, общепиты работают только навынос. Запрещены занятия спортом в закрытых помещениях.

Также будут закрыты общественные бани, спа-центры и бассейны будут закрыты. Также закроются театры, кинотеатры, музеи, выставочные залы и прочие развлекательные заведения.

Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией в Эстонии достигло 78 973 человек, жертвами вируса стали 677 эстонцев. Вакцинация в стране началась 27 декабря.

В начале года жесткий локдаун вводили на Украине. Ограничения действовали с 8 по 24 января. Тогда в стране закрыли все увеселительные заведения и общепит.