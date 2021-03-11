Нигерийские бандиты убили 13 человек при нападении на школу

Нигерийские бандиты напали на школу, застрелив 13 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Группа вооруженных бандитов напала на школу на северо-востоке Нигерии, застрелив 13 человек, включая одного ученика.

По информации портала Dailytrust, 10 марта бандиты на мотоциклах ворвались на территорию города Дамага в штате Замфара и атаковали государственную среднюю школу. Одного ученика убили на месте, остальным учащимся удалось сбежать. После этого злоумышленники открыли беспорядочную пальбу и застрелили 12 человек.

Местная полиция занялась поисками бандитов для их устранения. На всей территории штата будут усилены охранные меры школ.

В начале марта в штате Нигер между городами Тегина и Минна группа бандитов перекрыла дорогу. Злоумышленники остановили несколько автомобилей и захватили примерно 50 пассажиров. Власти штата проводят расследование и пытаются узнать личности нападавших.