Три человека погибли и один пострадал при стрельбе в Хьюстоне

При стрельбе в американском городе Хьюстон три человека погибли и еще один пострадал Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Пресс-служба полиции Хьюстона, штат Техас, сообщила о стрельбе на территории города. При этом три человека погибли и один пострадал.

- Стреляли в четырех человек. Трое скончались. Один направлен в местную больницу, — сообщил официальный аккаунт городской полиции в Twitter.

Подробности инцидента или мотивы преступления пока неизвестны.

В середине февраля 2021 года в городе Филадельфия, штат Пенсильвания, неизвестный мужчина открыл огонь по людям, в результате чего ранения различной степени тяжести получили семь человек. Стрельба произошла в районе городского автовокзала. Полиция оперативно задержала одного из подозреваемых и изъяла у него две единицы оружия. Следователи выясняют мотивы преступника.

Также в январе 2021 года пять человек погибли и двое пострадали во время стрельбы в городе Эванстоне, штат Иллинойс. Стрелка ликвидировала полиция.