Песков: обострение ситуации в Донбассе чревато провокациями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль получает сведения об обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Повышение напряженности в регионе чревато провокациями, заявил в четверг, 11 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что у России есть министерство обороны и специальные службы, которые оценивают ситуацию рядом с российскими границами. При этом президентская администрация не относится к категории этих ведомств и не имеет возможности оценить обстановку там.

- Несмотря на это, мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое обострение ситуации в таком горячем месте чревато различными провокациями. Учитывая агрессивную позицию ВС Украины, мы испытываем обеспокоенность, - отметил Дмитрий Песков.

Он добавил, что в области информирования о ситуации в Донбассе большая ответственность ложится на СМИ. Песков объяснил, что пресса неоднократно публиковала неверные сообщения, которые впоследствии опровергались людьми из самопровозглашенных республик. Представитель Кремля призвал средства массовой информации перепроверять информацию, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения.

Ранее Дмитрий Песков говорил, что российская сторона рассчитывает, что украинские власти смогут удержать действующие в Донбассе подразделения от наращивания напряженности в дальнейшем.