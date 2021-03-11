Песков: Путину не предлагали участвовать в саммите по климату, организованном США

Песков сообщил, что в Кремле не получали предложений об участии президента России Владимира Путина в саммите по климату, организуемом американским лидером Джо Байденом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские власти не получали предложений об участии президента России Владимира Путина в саммите по климату, который организовал президент США Джо Байден. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Пока нет никаких планов у президента. И мне не известно о том, что было какое-то приглашение. Если были какие-то контакты по дипканалам, то, наверное, это лучше перепроверить в МИДе, - заявил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, Джо Байден учредил новую должность в Совете национальной безопасности - спецпосланник президента США по вопросам климата. 27 января Белый дом сообщил о проведении в апреле 2021 года саммита по климату.

19 февраля США вернулись в состав стран-участниц созданного в 2015 году соглашения по ограничению глобального потепления (Парижское соглашение по климату). Ранее страна вышла из него в июне 2017-го года, через месяц уведомила об этом ООН, а завершена процедура выхода была только в конце 2020 года. США стали первой страной, покинувшей соглашение.

20 января кандидат от Демократической партии Джо Байден вступил в должность президента и после инаугурации подписал указ о возвращении США в Парижское соглашение по климату.

Его решение поприветствовали в российском МИД. Россия входит в число 195 стран, которые обязались противостоять повышению средней температуры на Земле более чем на два градуса Цельсия к 2100 году.