Омбудсмен Москвы предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила ввести в России четырехдневную рабочую неделю для женщин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московский омбудсмен Татьяна Потяева поддержала идею ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин на территории России.

- В Госдуме сейчас идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели... Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин, — сказала Потяева в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19".

Омбудсмен объяснила поддержку инициативы тем, что женщинам приходится совмещать работы с бытовыми заботами, пишет РИА Новости.

Ранее исследование сервиса SuperJob показало, что 48% россиян поддерживают введение четырехдневной рабочей недели. 70% опрошенных заявили, что за четыре дня успеют выполнить свой стандартный рабочий объем. Исследование работодателей показало, что только 4% российских организаций перешли на "четырехдневку".