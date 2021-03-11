Порошенко призвал ВЭФ исправить "ошибку" о княгине Ольге. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал Всемирный экономический форум "немедленно исправить ошибку" о княгине Ольге.

К 8 Марта ВЭФ опубликовал список из шести женщин, которые "изменили мировую историю". Великая княжна была названа "основательницей современной России".

Порошенко отметил, что память равноапостольной святой почитает и украинская православная, и католическая церкви.

"Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном", — написал Порошенко в своем Telegram.

Он отметил, что княгиня Ольга "не может считаться основательницей Российской Федерации, так как Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти".

Экс-президент призвал команду ВЭФ тщательно проверять свои источники.

Однако, несмотря на возмущение бывшего президента Украины, на сайте форума написано, что "прародительницей современной России" является Киевская Русь, а великая княжна Ольга в качестве "основательницы" не упоминается. При этом князь Игорь действительно упомянут в материалах под именем Иван.