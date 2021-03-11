Министр спорта Олег Матыцин опроверг слухи о своей отставке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр спорта России Олег Матыцин опроверг информацию о своей отставке.

«Абсолютно никакой почвы нет, новость оказалась нежизнеспособной, смысла на нее реагировать нет, мы продолжаем активно работать. Минспорт идет намеченным курсом, я и моя команда уверены, что готовы реализовать стратегию развития спорта», — сказал Матыцин РИА Новости.

Ранее эту информацию опроверг и пресс-секретарь премьер-министра РФ Борис Беляков.

"Эта информация не соответствует действительности", - сказал Беляков.

Напомним, несколько Telegram-каналов сообщили об уходе Матыцина. Якобы он сам написал заявление об отставке с поста.

Минспорт также не подтвердил эту информацию.

Олег Матыцин вступил в должность министра спорта РФ 21 января 2020 года.

Он является доктором педагогических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской академии образования, членом Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ.

Матыцин профессиональный спортсмен. В 80-х гг. он тренировал сборную команду ГЦОЛИФК по настольному теннису и привел ее дважды к победе.

В 1997 году Олегу Матыцину присвоили звание заслуженного тренера Российской Федерации.