ЕС одобрил четвертую вакцину от коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз одобрил четвертую вакцину от коронавирусной инфекции. Временное регистрационное удостоверение для вакцины от европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) рекомендовано выдать компании Janssen - подразделения американской Johnson & Johnson.

Об этом сказано в распространенном заявлении регулятора ЕС.

"После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к заключению, что данные по вакцине представлены в полном объеме и отвечают критериям эффективности, безопасности и качества", - сказали в агентстве.

Вакцина рекомендована лицам старше 18 лет.

Напомним, ранее ЕС одобрил препараты компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил надежду, что российский препарат "Спутник V", получивший высокий отзыв старейшего научного журнала Lancet, будет зарегистрирован в ЕС.