Министр культуры Крыма объяснила, почему выругалась на совещании с главой региона

Арина Новосельская не выключила микрофон на совещании с главой полуострова. Фото: Стоян Васев/фотохост-агентство ТАСС

Министр культуры Крыма Арина Новосельская объяснила, почему выругалась во время совещания в формате видеоконференции с главой полуострова Сергеем Аксёновым.

- Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры. И когда перестала работать техника и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались "непарламентские" выражения, - объяснила Новосельская изданию "Крым 24".

Министр извинилась и добавила, переживает из-за произошедшего инцидента больше всех.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, во время совещания с Аксёновым министр культуры Крыма Арина Новосельская не выключила микрофон и прервала речь главы Крыма словами "Ну ** твою мать, поставили, как обезьяне".

Аксёнов призвал министра "успокоиться" и поручил заместителю председателя правительства Крыма Михаилу Назарову провести служебное расследование. В ответ Арина Новосельская пять раз извинилась перед главой региона и перед присутствующими на совещании коллегами.