Четыре страны Европы приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре страны Европы приостанавливают вакцинацию препаратом из конкретной партии фирмы AstraZeneca после двух смертей пациентов.

К этой мере прибегли Дания, Норвегия, Италия и Исландия, передает агентство Reuters.

Власти стран уточнили, что это пока лишь мера предосторожности. Стала ли вакцина причиной смерти пациентов, на данный момент не доказано.

Ранее от сердечного приступа умер 43-летний офицер морского флота Стефано Палермо. За сутки до своей кончины он сделал прививку препаратом.

Второй пациент, 50-летний полицейский Давиде Вилья, также почувствовал себя плохо в течение суток после прививки и вскоре умер.

Оба мужчины были привиты препаратом из партии ABV285.

Напомним, AstraZeneca стала третьей компанией, чей препарат от коронавируса был зарегистрирован в ЕС. Ранее британцы пожаловались на то, что препарат ранее был запрещен и не получил должных рекомендаций экспертов, но при этом был одобрен в ЕС для вакцинации пожилых людей.