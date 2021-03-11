В ЕС рекомедуют продолжить вакцинацию AstraZeneca. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало продолжить программу профилактики коронавирусной инфекции препаратом компании AstraZeneca, несмотря на случаи образования тромбов у людей, сделавших прививку. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе европейского регулятора в ответ на решение правительства Дании приостановить вакцинацию.

Отмечено, что прямых доказательств "причастности" вакцины к летальным исходам нет, и вакцина не могла стать их причиной.

"Вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее четыре европейские страны решили временно приостановить вакцинацию препаратом компании AstraZeneca. Основаниями для этого послужили смерти двух мужчин старше 50 лет, которые скончались от сердечной недостаточности через пару дней после прививки.

При этом жители Британии были возмущены одобрением препарата в ЕС несмотря на отрицательные отзывы специалистов.