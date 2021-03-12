ЦБ не планирует вводить в обращение монету в 50 рублей и банкноту в 10 тысяч рублей

Банк России пока не рассматривает возможность введения в обращение монеты номиналом 50 рублей и банкноты в 10 тысяч рублей. Об этом рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

- Центробанк в настоящее время не рассматривает ни монету в 50 рублей, ни банкноту в 10 тысяч рублей, - рассказала она "Известиям".

Представитель регулятора также добавила, что монеты для кредитных организаций чреваты затратами из-за настройки оборудования. К тому же граждане не особо сильно любят рассчитываться монетами.

Напомним, ранее ЦБ вводил новые купюры в 2017 году. Тогда ими стали банкноты номиналом 200 рублей и 2 тысячи рублей. Кроме них в стране были выпущены коллекционные монетки, среди которых монеты с героями мультфильма "Ну, погоди!".