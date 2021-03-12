Главу Минздрава Словакии отправили в отставку из-за разногласий по закупке "Спутник V"

Главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за разногласий относительно закупки российской вакцины против коронавиурсной инфекции "Спутник V" в правящей коалиции. Об этом заявил премьер государства Игорь Матович.

- Решающим поводом для требования отставки главы ведомства со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российского препарата, то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование "Спутника V", - объявил премьер во время своего выступления пресс-конференции.

Ранее в начале марта этого года в Словакию прибыла первая партия российского "Спутника V". Инициатором этой поставки был Матович.

Однако такое решение премьера оказалось неудовлетворительным для представителей правых партий, входящих в правящую коалицию. Они пытались добиться отставки премьер-министра государства, однако не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой.

После этого правые предъявили условия, согласно которым должно было состояться либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, который выдал разрешение на использование российской вакцины для граждан Словакии.