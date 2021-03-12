В Швеции заявили о превосходстве России в случае масштабной войны Фото: Александр КОЦ

В случае крупномасштабного конфликта в северной части Европы Россия будет иметь значительное преимущество над странами-членами НАТО. Об этом говорится в докладе государственного Шведского агентства оборонных исследований (FOI), в котором приводится системный анализ соотношения сил между Западом и Россией, сообщает SVT.

Отмечается, что аналитики смогли определить ряд значимых недостатков, которые при возникновении противостояния между НАТО и РФ могут оказать существенное влияние и сыграть в пользу российской стороны. Так, среди них выделяются малое число проводимых учений, разнящиеся боевые возможности стран и рассредоточение подразделений НАТО.

Напомним, ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак высказался об одном из возможных сценариев войны между Россией и НАТО за Калининград.

По словам военного, этот регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии РФ. Скшипчак даже назвал Калининградскую область "воротами" в Балтийское море и на Польскую низменность, поскольку именно через эти места проходит путь в Центральную и Западную Европу.