Экономист: четырехдневная рабочая неделя для женщин увеличит гендерное неравенство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Введение четырёхдневной рабочей недели для россиянок увеличит гендерное неравенство, поскольку сокращение рабочих часов неизбежно приведет к сокращению зарплат. Разница между зарплатами мужчин и женщин может увеличиться до 40 процентов, предупредила старший научный сотрудник Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ Наталья Емелина.

Напомним, вчера московский омбудсмен Татьяна Потяева предложила сделать четырёхдневной рабочую неделю для женщин в России.

- В мире таких практик нет, ведь это закрепляет социальную роль женщины в домашнем хозяйстве. На Западе это неприемлемо. Это чистая дискриминация мужчин, что тоже не может быть поддержано развитыми государствами, - объяснила кандидат экономических наук в интервью РИА Новости в пятницу, 12 марта.

Наталья Емелина отметила, что если сокращение рабочей недели подразумевает сохранение уровня зарплат женщин, то это, вероятно, будет касаться базовой ставки, а не премий и надбавок.

По словам эксперта, в настоящее время гендерный разрыв в почасовых зарплатах составляет около 20 процентов, а месячных – 30 процентов. Сокращение рабочих часов приведет к разнице в месячных заработных платах между мужчинами и женщинами в 40 процентов. Для компенсации россиянки будут вынуждены искать вторую работу, «разрываясь» между ними. Это может снизить производительности их труда, заключила экономист.