Семьям в России откажут в детском пособии по «правилу нулевого дохода» Фото: Борис КУДРЯВОВ

С текущего года в России начинает действовать «правило нулевого дохода»: теперь оказывать финансовую помощь планируют только тем родителям, которые работают, получают пенсии, стипендию или иной легальный доход. В эксклюзивном материале сайт kp.ru рассказал, в каких случаях семьям могут отказать в детском пособии по новым правилам 2021 года.

Если родители не работают и не получают других доходов, то пособия на детей им будут назначать только в случае, если у родителей были объективные причины. К таковым относится декрет и отпуск по уходу за ребенком, уход за инвалидом или человеком старше 80 лет, очное обучение в высшем образовательном учреждении, срочная военная служба, длительное лечение или официальная безработица, которая длится не более полугода.

Данное правило также не распространяет на единственных родителей, в случаях, если второй родитель погиб, считается пропавшим без вести или не вписан в свидетельство о рождении ребенка, а также есть семья является многодетной. В последнем случае не работать может только один из родителей.

Теперь оказывать финансовую помощь планируют только тем, кто работает, получает пенсию, стипендию или имеет другой легальный заработок Фото: Алексей СТЕФАНОВ

- «Правило нулевого дохода» вместе с имущественными критериями обеспечивает комплексную оценку нуждаемости. Если у родителей по объективным причинам нет возможность получать доход, то они получат помощь от государства. Однако, если родители не пытаются трудоустроиться или скрывают своих доходы, то в детских пособиях им будет отказано, - рассказала kp.ru глава Ассоциации многодетных матерей Наталья Карпович.

Напомним, в минувшую среду российский лидер Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплат на детей от трех до семи лет. Теперь детские пособия будут зависеть от среднедушевого дохода семьи: их размер может составлять 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума.

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