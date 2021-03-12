Пираты похитили 15 членов экипажа танкера в Гвинейском заливе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные пираты напала на танкер для перевозки жидких химических веществ Davide B, шедший под флагом Мальты в Гвинейском заливе. Это произошло недалеко от берегов Нигерии. Преступники похитили 15 членов экипажа судна, сообщается в пятницу, 12 марта, специализирующийся на вопросах безопасности на море портал Trade Winds.

Вчера вечером группа из девяти пиратов высадилась на борт танкера и захватила в заложники 15 из 21 члена экипажа. По данным местных средств массовой информации, команда танкера Davide B состоит из граждан Украины, Румынии и Филиппин. Кого именно из членов экипажа похитили, пока что неизвестно.

Во время нападения судно находилось в девяти морских милях к востоку от границ Нигерии в исключительной экономической зоне.

Гвинейский залив – наиболее опасная зона мирового океана из-за угрозы со стороны пиратов. Только за прошедший 2020 год в Гвинейском заливе с судов были похищены 130 моряков – это более 95 процентов от всех подобных захватов в мире за указанный период.