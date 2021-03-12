В Совфеде назвали заявление МИД Украины по возвращению Крыма "громким и пустым"

В Совфеде оценили заявление МИД Украины по возвращению Крыма Фото: Юлия АЛЕХИНА

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о планах по возвращению Крыма. Сенатор считает эти слова "громкими и пустыми".

Цеков отметил, что это "просто очередное громкое образное заявление", которое не приведет к возвращению Крыма в состав Украины. Сенатор считает, что эти слова были направлены в адрес внутреннего слушателя, чтобы украинцы знали о борьбе нынешнего правительства за полуостров.

- То есть, всё громко и по-прежнему пусто, и по-прежнему во вред Украины. Для Украины самым полезным было бы признать справедливость и законность нахождения Крыма в составе России и улучшить с ней отношения. Вот это была бы важная стратегическая программа для Украины на будущее, — цитирует Цекова RT.

Ранее глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал "трех китов" политики по "возвращению" Крыма. По мнению Кулебы, они должны привести к "восстановлению международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета" над Крымом и Севастополем.