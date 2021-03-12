В России предложили отказать "подозрительно бедным" семьям в пособии на детей

Семьям в России откажут в детском пособии по «правилу нулевого дохода» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России с 2021 года начнёт действовать "правило нулевого дохода", по которому оформить пособие на ребёнка смогут только родители, получающие легальный доход: заработную плату, пенсию или стипендию, сообщил сайт KP.ru в своём эксклюзивном материале.

Если заявку на материальную помощь от государства подадут родители, у которых нет никаких доходов, то пособие им назначат только при доказательствах объективных причин отсутствия любого дохода. Ими могут стать декрет, уход за ребёнком, инвалидом или человеком старше 80 лет, а также лечение, обучение в вузе на очном отделении, военная служба или официально оформленная безработица менее шести месяцев назад.

При этом правило не коснётся родителей-одиночек, если второй родитель не вписан в свидетельство о рождении, погиб или пропал без вести. Также правило не распространяется на многодетную семью.

В Министерстве труда объяснили, что пособие на детей от трёх до семи лет ранее выплачивались из бюджета регионов и были незначительными, поэтому мало кто его оформлял. С прошлого года выплата стала федеральной, сумма увеличилась, и оформлять его стало больше семей. При этом возникли вопросы о справедливости начисления таких пособий.

- При разработке изменений мы исходили из того, что социальная помощь должна быть адресной и справедливой, - пояснил "Комсомольской правде" источник в Минтруде.