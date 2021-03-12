Семь легкоатлетов из России проверят на допинг во втором квартале 2021 года

Семь российских легкоатлетов вошли в международный пул допинг-тестирования на второй квартал 2021 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) включила в пул допинг-тестирования семь российских спортсменов на второй квартал 2021 года.

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя World Athletics, в список вошли Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Сидорова (прыжки с шестом), многоборец Илья Шкуренев, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Василий Мизинов (спортивная ходьба). В первом квартале года российское представительство в международном пуле было тем же.

В прошлом году в список входили восемь атлетов — все вышеперечисленные спортсмены и прыгун с шестом Тимур Моргунов. В январе 2020 года они же были включены в расширенный список тестирования РУСАДА.

6 марта РУСАДА дисквалифицировал фигуристку Марию Сотскову на 10 лет. Ее обвинили в употреблении запрещенного вещества фуросемида, а также фальсификации документов.