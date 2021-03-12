Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с Форосским парком в Крыму

Наталья Поклонская призвала не винить во всём "украинское наследие" Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала недопустимым строительство спортивной площадки и уничтожение деревьев в Форосском парке, который был построен в 1835 году, пережил революцию и Великую Отечественную войну.

В эфире Радио "Комсомольская правда" Поклонская рассказала, что жители Крыма записали уже второе обращение к президенту России Владимиру Путину, в Форосский парк приезжал глава региона Сергей Аксёнов, но проблема пока не решается.

- Я хочу сказать, что это беда и не надо списывать эту проблему на украинское наследие, ничего подобного! <...> В Крыму достойные люди, местные люди, которые находятся в органах власти, - отметила Поклонская в интервью Радио КП, фрагменты которого публикует сайт KP.ru. - Во-первых, это не проблема в крымчанах и в управленцах-крымчанах здесь на полуострове. И коррупция, и все-таки недоразумения, и бережное отношение к экологии, к природе, все остальные вопросы, которые есть в Крыму и везде в других субъектах - это наша общая проблема страны, а не Крыма.

Ранее Наталья Поклонская заявила в эфире Радио "Комсомольская правда", что крымский референдум был необходим не для улучшения условий жизни, а для её спасения.