Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд 2018 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Цена автомобильного бензина Аи-92 обновила исторический рекорд, достигнутый в мае 2018 года. В ходе торгов стоимость топлива сегодня достигла 55,75 тысячи рублей за тонну. Об этом в пятницу, 12 марта, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

На торгах стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,71 процента, а с начала текущего года цена на данное топливо на бирже выросла на 12,33 процента. В мае 2018 года Аи-92 стоил 55,43 тысячи рублей за тонну.

Тем временем стоимость сжиженных углеводородных газов на биржевых торгах увеличилась до 35,3 тысячи рублей за тонну, обновив достигнутый 9 марта исторический максимум. 9 марта цена на сжиженные углеводородные газы составляла 35,24 тысячи рублей за тонну.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня российское Министерство энергетики сообщило, что рост цены на бензин и дизельное топливо на АЗС в марте этого года связан с общим изменением индекса потребительских цен и увеличением оптовых цен из-за сезонного роста спроса.