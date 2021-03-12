Канцлер Австрии обвинил страны ЕС в тайных сделках по закупке вакцин

Канцлер Австрии обвинил страны Евросоюза в тайных сделках по закупке вакцин от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько стран ЕС заключили тайные сделки по поставкам вакцины от коронавируса, поэтому препараты распределяются между членами Евросоюза не пропорционально их численности. С таким заявлением выступил на своей пресс-конференции в Вене канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его мнению, в противоречие с соглашением между главами стран были другие договоренности с фармкомпаниями в координационном совете медицинских чиновников. Курц сообщил, что договоры этого органа засекречены, однако, по его мнению, могла быть организована распродажа между странами ЕС и фармкомпаниями.

Канцлер Австрии считает, что продолжение такой практики только увеличит разницу в объемах получения препаратов между странами Евросоюза. В частности, с дефицитом вакцины могут столкнуться Болгария и Латвия.

Ранее Себастьян Курц заявил о готовности привиться вакцинами из России или Китая. Он подчеркнул, что в случае с вакцинами против COVID-19 "речь идет только об эффективности, безопасности и быстрой доступности, а не о геополитических битвах".