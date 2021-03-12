Италия введет жесткий карантин на пасхальные праздники

Итальянские власти введут жесткие карантинные меры в стране на время пасхальных выходных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет министров Италии принял декрет, согласно которому по всей стране будет введен жесткий карантин на время пасхальных выходных с 3 по 5 апреля.

Согласно документу, в эти три дня стране будут действовать ограничения, предусмотренные для "красных" зон. То есть будет введен запрет на передвижение без необходимости не только между городами и провинциями, но внутри населенных пунктов. Также будет запрещена розничная торговля, исключение составят продуктовые магазины, аптеки, табачные лавки и газетные киоски.

Единственным регионом с минимальными ограничениями станет Сардиния, которая с начала марта перешла в "белую" зону.

Ранее жесткие карантинные меры ввели в Эстонии. С 11 марта учебные заведения переведены на дистанционный формат обучения, а также закрылись театры, кинотеатры, музеи, выставочные залы. Меры будут действовать до 11 апреля.