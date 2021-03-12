Россия готова к диалогу с Турцией о поставках Су-57 и Су-35

Россия готова вести переговоры с Турцией о поставке истребителей Су-57 и Су-35 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Валерия Решетникова сообщила, что Москва готова к переговорам с Анкарой о поставках истребителей Су-57 и Су-35. Кроме того, Россия готова помочь в разработке турецкого новейшего боевого самолета.

- Что касается потенциальных планов закупки Анкарой российских истребителей Су-35 и Су-57, то стоит отметить, что турецкая сторона полностью информирована об их технических спецификациях. Если будет заявка от Турции на эти самолеты, то мы готовы к переговорам по этому вопросу, — приводит слова Решетниковой РИА Новости.

Она добавила, что Россия готова помочь Турции в разработке собственного истребителя пятого поколения TF-X, если получит соответствующий запрос.

Ранее министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил, что Анкара не исключает возможности закупки российских истребителей Су-35 и Су-57. Он отметил, что этот вопрос регулярно поднимается на встречах глав двух стран, но Турция сейчас больше заинтересована в разработке собственного боевого самолета.