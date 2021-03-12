AstraZeneca снизит поставки вакцины в страны ЕС на две трети

Компания AstraZeneca снизит поставки вакцины в страны Евросоюза на две трети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британско-шведская компания AstraZeneca планирует поставить в страны Евросюза 30 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции, что на две трети ниже изначальных планов.

Как пишет газета Politico со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ, 25 февраля гендиректор компании AstraZeneca Паскаль Сорио сообщил членам Европарламента, что к концу марта будет поставлено 40 миллионов доз. Это уже резкое снижение по сравнению с 80-100 миллионами доз, указанными в контракте между Еврокомиссией и компанией.

По состоянию на 7 марта, AstraZeneca поставила более 11 миллионов доз в страны Евросоюза. Причины снижения поставок препарата не называются.

За последнее время сразу 10 стран Евросоюза приостановили использование препарата от AstraZeneca. Первой это сделала Австрия. После этого паузу в использовании вакцины взяли Дания, Норвегия, Исландия, Эстония, Литва, Люксенбурга, Кипр, Латвия и Италия. У жителей этих стран появились опасные для жизни симптомы после вакцинации.