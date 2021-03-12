Алексея Навального перевели из СИЗО в ИК-2 в Покрове

В исправительной колонии в Покрове не ответили адвокатам, доставили ли к ним Навального.

Российского блогера и оппозиционера Алексея Навального перевели в исправительную колонию в Покрове во Владимирской области.

Но при этом, как сообщает агентство ТАСС, адвокатам не ответили, доставили ли к ним Навального.

"Адвокат сразу же после получения известия о вывозе Навального из [СИЗО] "Кольчугино" отправился в ИК-2. Там ему сообщили, что в колонии короткий день, руководства нет, ответить, есть там Навальный или нет, они не могут", - рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

Согласно ст. 17 УИК РФ, администрация колонии должна не позднее 10 дней с момента прибытия осужденного сообщить о его местонахождении одному из родственников, которого укажет сам осужденный.

Ранее в пятницу адвокат Вадим Кобзев сообщил, что Навального увезли из "Кольчугино". Позднее поступила информация, что оппозиционер доставлен в ИК-2.

Напомним, Алексей Навальный был осужден на 3,5 года колонии общего режима по делу об "ИвРоше". Ранее, согласно данным следствия, суд приговорил оппозиционера к условному сроку, согласно которому он должен был являться в УИН несколько раз в месяц.

Но эти меры Навальный регулярно нарушал: с 2014 года, по данным прокуратуры, он нарушил условия испытательного срока около 50 раз.

В августе 2020 года блогер был госпитализирован, а позже вывезен в Германию для прохождения лечения в берлинской клинике "Шарите". По возвращению в Россию Навальный был арестован за нарушение условий испытательного срока. В феврале суд заменил ему меру наказания. Судья назначила блогеру 2,5 года колонии общего режима.