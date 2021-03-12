ВОЗ одобрила вакцину от коронавируса компании Janssen. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник генерального директора организации Брюс Эйлвард заявил, что ВОЗ одобрила препарат от коронавируса производства компании Janssen. Он отметил, что продукт расширяет возможности и отвечает требованиям многих стран.

"Эта вакцина лучше соответствует контексту некоторых стран, в частности в связи с тем, что она предусматривает введение только одной дозы", - сказал он, при этом подчеркнув, что уже зарезервировано 500 млн доз, поставка которых начнется уже в июле этого года.

ВОЗ ранее в пятницу огласила рекомендации по применению препарата, отметив, что это экстренная мера.

Одобрение ВОЗ вакцины от коронавируса производства компании Janssen значительно расширяет возможности по вакцинации от коронавируса по всему миру, считает помощник генерального директора ВОЗ Брюс Эйлвард Эйлвард.

Напомним, ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции год назад.