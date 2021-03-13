ВДНХ ответила на требование закрыть выставку с человеческими телами в Москве

Анатомическая выставка "Мир тела" является частной и проходит в павильоне ВДНХ, которое арендатор может использовать под любые мероприятия. Так ответили в пресс-службе ВДНХ, комментируя требования о запрете выставки.

- Выставка Body Worlds («Мир тела») является частной и проходит в павильоне, находящемся в аренде. Выставка полностью инициирована и организована арендатором павильона. Содержание выставки также определяет арендатор, - уточнили представители парка РИА Новости.

Ранее сообщалась, что эта необычная экспозиция возмутила представителей партии "Коммунисты России". Они даже обратилась в мэрию российской столицы, прокуратуру и Минкультуры с просьбой запретить работу выставки доктора Гюнтера фон Хагенса на ВДНХ.

Членов партии отметили, что подобная демонстрация человеческих тел и органов может пошатнуть психику человека. Там же уточнили, что подобные показы должны проходить в узкоспециализированных учреждениях.