В Словакии после прививки AstraZeneca скончалась учительница

В Словакии спустя две недели после вакцинации препаратом AstraZeneca скончалась 38-летняя женщина.

Отмечается, что причиной ее смерти стали отёк мозга, тромбофилия и легочная эмболия.

- Умершая учительница была готова к нежелательным последствиям после прививки, однако ее удивила их интенсивность, - сообщает словацкое ТВ.

В конце февраля она начала жаловаться на сильные головные боли, высокую температуру тела, боли в суставах ног и рук. Ее положили в больницу, однако несмотря на усилия врачей учительница скончалась.