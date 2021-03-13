В Минтруде предложили скорректировать детские выплаты нуждающимся

В Минтруде выступили с предложением обеспечить максимальную адресность выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет.

В частности, ведомство предлагает ограничить выплаты на детей российским семьям, которые имеют формально низкие доходы, но на самом деле обладают существенным семейным имуществом.

Так, для получения выплат, как предполагается, необходимо, чтобы белые" доходы на семью были меньше критерия бедности, установленного в регионе.

- Задача правил - обеспечить максимальную адресность выплаты, предусмотрев комплексную оценку нуждаемости, включающую оценку доходов и имущественной обеспеченности граждан, - говорится в сообщении на сайте ведомства.